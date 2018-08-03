Агенты подталкивают Модрича к уходу из "Реала"

Агенты полузащитника мадридского "Реала" Луки Модрича подталкивают своего клиента к уходу из королевского клуба.

Так, по сведениям Cadena SER, представители 32-летнего хавбека, чей контракт со "сливочными" истекает летом 2020-го года, рекомендуют ему перебраться в миланский "Интер", которые заинтересован в его подписании. Окружение хорвата советует ему заполучить на "Джузеппе Меацца" последнее в своей карьере крупное долгосрочное соглашение, так как его нынешний клуб не намерен продлевать с ним сотрудничество.

Напомним, "Реал" шокировал "Интер" стоимостью Модрича. | soccernews.ru