Агенты подталкивают Модрича к уходу из "Реала"

1 Теги реал мадридинтер миланлука модрич

Агенты подталкивают Модрича к уходу из "Реала"Агенты полузащитника мадридского "Реала" Луки Модрича подталкивают своего клиента к уходу из королевского клуба.

Так, по сведениям Cadena SER, представители 32-летнего хавбека, чей контракт со "сливочными" истекает летом 2020-го года, рекомендуют ему перебраться в миланский "Интер", которые заинтересован в его подписании. Окружение хорвата советует ему заполучить на "Джузеппе Меацца" последнее в своей карьере крупное долгосрочное соглашение, так как его нынешний клуб не намерен продлевать с ним сотрудничество.

Напомним, "Реал" шокировал "Интер" стоимостью Модрича. | soccernews.ru

Комментарии
гость

что за бред. Он сам сказал. Что через 2 года закончит карьеру.

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