Агенты предлагали "Динамо" услуги Карреры

Известный итальянский тренер Массимо Каррера мог возглавить "Динамо", однако московский клуб сделал выбор в пользу другого наставника.

"Бердыев в "Динамо"? Бред полный! Мы эти новости читали и смеялись. Во-первых, руководство "Динамо" вело себя очень солидно и доверие Хохлову было полным. Во-вторых, Бердыев не тот человек, который на живое место пойдёт. Никогда в это не поверю! Это просто кто-то слухи распускал. Ни сам он себя не предлагал, ни разговоров таких не было. А вот Карреру предлагали. Несколько раз. У руководства даже встречи с его агентом были. "Пожалуйста, берите!", - сказал бывший спортивный директор "бело-голубых" Роман Орещук.

56-летний Каррера с августа 2016 по октябрь 2018 года возглавлял "Спартак". После ухода с поста главного тренера "красно-белых" без работы он пробыл до декабря 2019 года, пока не получил приглашение от греческого АЕКа.

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