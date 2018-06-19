Агенты предложили "Барселоне" услуги звезды Серии А

Каталонской "Барселоне" поступило предложение подписать полузащитника римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, представители 23-летнего хавбека "орлов" связались с "сине-гранатовыми", чтобы предложить им услуги своего клиента. Агенты рассчитывают, что каталонский гранд сможет потратить сэкономленные средства с сорвавшегося трансфера форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна на покупку серба.

Напомним, ведущий игрок "Ромы" хочет перебраться в "Барселону". | soccernews.ru