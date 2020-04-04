Агенты предложили Шюррле турецкому клубу

Полузащитник московского "Спартака" Андре Шюррле может снова сменить команду по окончании сезона.

Сообщается, что "красно-белые" не планируют выкупать права на футболиста у дортмундской "Боруссии".

Тренерский штаб "шмелей" также не рассчитывает на 29-летнего хавбека, поэтому его агенты уже начали искать другие варианты продолжения карьеры.

По информации Fanatik, услуги немца предложили турецкому "Бешикташу", который затеял глобальное обновление состава летом.

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