Агенты предложили Шюррле турецкому клубу
Полузащитник московского "Спартака" Андре Шюррле может снова сменить команду по окончании сезона.
Сообщается, что "красно-белые" не планируют выкупать права на футболиста у дортмундской "Боруссии".
Тренерский штаб "шмелей" также не рассчитывает на 29-летнего хавбека, поэтому его агенты уже начали искать другие варианты продолжения карьеры.
По информации Fanatik, услуги немца предложили турецкому "Бешикташу", который затеял глобальное обновление состава летом.
Не пропустите: Шюррле прилетел в Германию и сменил имидж. | http://soccernews.ru
главное
-
Президент УЕФА пригрозил бельгийским клубам исключением из еврокубков
-
Руководство "Барселоны" хочет ещё больше урезать зарплаты игроков
-
Стало известно, как "Барселона" в прошлом году заблокировала переход Неймара в "Реал"
-
"Манчестер Юнайтед" откажется от покупки Кейна в пользу двух других трансферов
-
Четыре клуба Бундеслиги обанкротятся в мае-июне, если сезон не возобновится
Лента новостей
-
"Ювентус" предложит "Валенсии" совершить обмен игроками
-
СМИ: "Реал" продлил контракт с Хакими
-
Тарасов посвятил песню своей жене
-
Дуглас Коста переоделся в женщину ради челленджа
-
Марио Фернандес назвал игрока ЦСКА, который мог бы стать политиком
-
Экс-тренер "Зенита" может возглавить "Милан"
-
Зиньковский отреагировал на слухи об интересе со стороны "Спартака"
-
"Реал" определил трёх кандидатов на роль дублёра Каземиро
-
Широков рассказал о конфликте с Глушаковым на Евро-2016
-
Три клуба Серии А поспорят за защитника "Челси"
-
В "Барселоне" зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
-
Президент УЕФА пригрозил бельгийским клубам исключением из еврокубков
-
1
Кака сделал выбор между Месси и Роналду
-
1
Руководство "Барселоны" хочет ещё больше урезать зарплаты игроков
-
Смолов рассказал о несостоявшемся переходе Миранчука в "Милан"
-
Агенты предложили Шюррле турецкому клубу
-
1
Стало известно, как "Барселона" в прошлом году заблокировала переход Неймара в "Реал"
-
1
Мостовой: "Убери Роналду из сборной Португалии, и Украина будет выглядеть сильнее"
-
Анчелотти зовёт в "Эвертон" двух игроков "Реала"
-
Тарасов пошутил над женой, выстрелив в нее из игрушечного пистолета
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16