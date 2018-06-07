Агенты предложили услуги Сарри "Реалу"

Теги реал мадридмаурицио сарри

Агенты предложили услуги Сарри "Реалу"Бывший главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри может возглавить мадридский "Реал", информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что представители 59-летнего специалиста уже вышли на связь с руководством королевского клуба, предложив ему услуги своего клиента. Ожидается, что "сливочные" будут готовы рассмотреть кандидатуру Сарри в качестве своего возможного наставника.

Напомним, "Реал" опередил "Барселону" в борьбе за общую трансферную цель. | soccernews.ru

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