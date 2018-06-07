Агенты предложили услуги Сарри "Реалу"

Бывший главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри может возглавить мадридский "Реал", информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что представители 59-летнего специалиста уже вышли на связь с руководством королевского клуба, предложив ему услуги своего клиента. Ожидается, что "сливочные" будут готовы рассмотреть кандидатуру Сарри в качестве своего возможного наставника.

Напомним, "Реал" опередил "Барселону" в борьбе за общую трансферную цель. | soccernews.ru