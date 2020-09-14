Агенты предложили "Зениту" услуги Перотти

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Агенты предложили "Зениту" услуги Перотти

Агенты вингера "Ромы" Диего Перотти занимаются поиском новой команды для своего клиента.

По информации турецкого журналиста Экрема Конура, представители футболиста предложили его услуги "Зениту", "Фенербахче" и саудовскому "Аль-Шабабу".

Главное требование 32-летнего аргентинца - зарплата в размере 3 миллионов евро за сезон.

Ранее Перотти интересовался московский "Спартак", однако игрок предложение "красно-белых" отклонил.

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