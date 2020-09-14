Агенты предложили "Зениту" услуги Перотти
Агенты вингера "Ромы" Диего Перотти занимаются поиском новой команды для своего клиента.
По информации турецкого журналиста Экрема Конура, представители футболиста предложили его услуги "Зениту", "Фенербахче" и саудовскому "Аль-Шабабу".
Главное требование 32-летнего аргентинца - зарплата в размере 3 миллионов евро за сезон.
Ранее Перотти интересовался московский "Спартак", однако игрок предложение "красно-белых" отклонил.
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