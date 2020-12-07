Агенты пытаются трудоустроить Дибалу в АПЛ

Теги ювентуспауло дибаламанчестер юнайтедманчестер ситиливерпульчелситоттенхэмарсенал лондонтрансферы

Агенты пытаются трудоустроить Дибалу в АПЛ

Нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала может продолжить карьеру в Англии, сообщает 90min.

По информации источника, звёздный аргентинец готов попробовать силы в АПЛ, поскольку недоволен своим положением в "старой синьоре".

В связи с этим агенты футболиста уже контактировали с "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпулем", "Челси", "Тоттенхэмом" и "Арсеналом", предложив им услуги своего клиента.

В текущем сезоне 27-летний Дибала сыграл за "Ювентус" 10 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 80 миллионов евро.

Не пропустите: "Ювентус" и ПСЖ могут совершить громкий обмен форвардами. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

СМИ узнали размер ежемесячных расходов Диего Марадоны

СМИ узнали размер ежемесячных расходов Диего Марадоны

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов