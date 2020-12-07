Агенты пытаются трудоустроить Дибалу в АПЛ

Нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала может продолжить карьеру в Англии, сообщает 90min.

По информации источника, звёздный аргентинец готов попробовать силы в АПЛ, поскольку недоволен своим положением в "старой синьоре".

В связи с этим агенты футболиста уже контактировали с "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпулем", "Челси", "Тоттенхэмом" и "Арсеналом", предложив им услуги своего клиента.

В текущем сезоне 27-летний Дибала сыграл за "Ювентус" 10 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 80 миллионов евро.

Не пропустите: "Ювентус" и ПСЖ могут совершить громкий обмен форвардами. | http://soccernews.ru