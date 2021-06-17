Агенты Рамоса контактируют с ПСЖ

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Агенты Рамоса контактируют с ПСЖ Фото: инстаграм Рамоса

Защитник Серхио Рамос продолжает поиски нового клуба.

По сведениям AS, агенты 35-летнего футболиста предложили его услуги ПСЖ.

Отмечается, что ПСЖ может подписать Рамоса, так как ищет нового центрального защитника после ухода Тиаго Силвы.

Ранее Рамос покинул "Реал" после 16 лет выступлений за клуб.

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