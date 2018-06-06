Агенты Салаха ведут переговоры с "Барселоной"

Теги барселоналиверпульмохамед салах

Агенты Салаха ведут переговоры с "Барселоной"
Представители египетского нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха предложили услуги игрока "Барселоне", сообщает AS.

По сведениям издания, каталонский клуб рассматривает кандидатуру египтянина в качестве резервного варианта на тот случай, если не удастся приобрести форварда "Атлетико" Антуана Гризманна. Также Салах входит в сферу интересов "Реала".

В минувшем сезоне 25-летний Салах провел за "Ливерпуль" 52 матча во всех турнирах, забил 44 гола и сделал 16 результативных передач.

Не пропустите: Дембеле высказался о возможном переходе Гризманна в "Барселону". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Преследуя свои цели: Англия и Коста-Рика сыграют поединок в Лидсе

Преследуя свои цели: Англия и Коста-Рика сыграют поединок в Лидсе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов