Агенты Салаха ведут переговоры с "Барселоной"



Представители египетского нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха предложили услуги игрока "Барселоне", сообщает AS.

По сведениям издания, каталонский клуб рассматривает кандидатуру египтянина в качестве резервного варианта на тот случай, если не удастся приобрести форварда "Атлетико" Антуана Гризманна. Также Салах входит в сферу интересов "Реала".

В минувшем сезоне 25-летний Салах провел за "Ливерпуль" 52 матча во всех турнирах, забил 44 гола и сделал 16 результативных передач.

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