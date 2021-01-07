Агенты Туфана отреагировали на слухи об интересе "Спартака" и ЦСКА
ЦСКА и "Спартак" не предпринимали официальных попыток заполучить полузащитника "Фенербахче" Озана Туфана, об этом сообщили в агентстве FutureBall, представляющем интересы футболиста.
Ранее о желании московских клубов подписать 25-летнего турка сообщала FutbolArena.
"Некоторые агенты из России звонили нам, чтобы просто поинтересоваться. Однако пока мы не заметили никаких официальных шагов в сторону трансфера", - говорится в комментарии FutureBall.
В текущем сезоне Туфан сыграл за "Фенербахче" 16 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста. Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.
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