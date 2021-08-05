Агенты Умтити встретятся с представителями "Барселоны"

Фото: инстаграм Умтити/Автор неизвестен

Будущее французского защитника "Барселоны" Самюэля Умтити остается неопределенным.

Как сообщает Габриэл Санс, сегодня состоится встреча между агентами защитника и представителями каталонского гранда, на которой будет обсуждаться будущее футболиста.

Ранее сообщалось, что "Барселона" хочет избавить от француза, а сам Умтити если и согласиться уйти, то исключительно в тот клуб, который будет выступать в Лиге чемпионов.

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