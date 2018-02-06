Агенты Вериссимо прибыли в Москву

Вериссимо Апаресиду Инасиу и Маркос Рибейру, агенты защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо, во вторник утром прилетели в Москву.

Как сообщают российские СМИ, представители 23-летнего бразильца прибыли для завершения трансфера своего клиента в "Спартак".

Ожидается, что сумма сделки составит 7,5 миллионов евро, а Вериссимо заключит с "красно-белыми" пятилетний контракт. | http://soccernews.ru