Агенты заработали на переходе Ханни в "Спартак" почти полмиллиона евро

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Агенты заработали на переходе Ханни в "Спартак" почти полмиллиона евро

Агенты заработали на переходе полузащитника Софиана Ханни в "Спартак" кругленькую сумму.

Как сообщает Het Nieuwsblad, в качестве комиссии агентам было заплачено 450 тысяч евро.

Напомним, что на трансфер Ханни "красно-белые" потратили 8 миллионов евро, а зарплата алжирца составит 2 миллиона в год плюс бонусы.

Не пропустите: Ханни назвал причину своего выбора в пользу "Спартака" перед "Бернли". | http://soccernews.ru 

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