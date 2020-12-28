Агенты Жалолиддинова получили от "Локомотива" в 6,5 раз больше стоимости игрока

Стали известны финансовые детали перехода узбекистанского полузащитника "Бунедкора" Жасурбека Жалолиддинова в московский "Локомотив", сообщает "Матч ТВ".

По сведениям издания, агенты футболиста получили за трансфер 850 тысяч евро. При этом "Бунедкору" российский клуб заплатил только 130 тысяч. Таким образом, сумма агентских выплат превысила стоимость игрока в 6,5 раз.

18-летний Жалолиддинов перешел в "Локомотив" летом 2020 года. В составе "железнодорожников" он не провел ни одного матча. В октябре хавбек на правах аренды перешел в "Тамбов", за который сыграл 1 матч. Его контракт с "Локомотивом" действует до лета 2025 года.

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