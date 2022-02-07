Агенты Зюле провели переговоры с конкурентом "Баварии"

Фото твиттер "Баварии"

Дортмундская "Боруссия" работает над трансфером центрального защитника "Баварии" Никласа Зюле.

По информации журналиста Мануэля Вэта, "шмели" хотят подписать 26-летнего футболиста на замену Мануэлю Аканджи, который отказывается продлевать контракт с клубом.

Агенты немецкого игрока уже встречались с представителями "Боруссии" для ведения переговоров о потенциальном сотрудничестве.

Напомним, что летом Зюле станет свободным агентом и бесплатно покинет "Баварию". Это уже подтверждено официально.

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