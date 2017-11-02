Агэро стал лучшим бомбардиром "Манчестер Сити" в истории

Форвард английского "Манчестер Сити" Серхио Агэро стал лучшим бомбардиром своего клуба в истории, информирует OptaJoe.

Так, мяч, забитый аргентинцем в ворота итальянского "Наполи", оказался для него уже 178-м в составе "горожан". По числу голов за "Сити" Агуэро на один гол обошел Эрика Брука, выступавшего за команду в период с 1928-го по 1939-й годы.

Напомним, Гвардиола рассказал, кого из игроков "Манчестер Сити" он хотел подписать в "Барселону". | soccernews.ru