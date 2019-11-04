Агирре стал новым главным тренером "Леганеса"

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Агирре стал новым главным тренером "Леганеса"

Хавьер Агирре стал новым тренером "Леганеса". Об этом сообщается на официальном сайте.

По данным источника, 60-летний специалист заключил контракт с клубом до конца этого сезона.

Ранее сообщалось, что пост главного тренера "Леганеса" покинул Маурисио Пеллегрино

Агирре ранее работал с "Атлетико", "Сарагосой", "Эспаньолом", а также сборными Мексики, Японии и Египта.

После 12 туров чемпионата Испании "Леганес" занимает последнее место в турнирной таблице.

А еще:  Эскриба покинул пост главного тренера "Сельты"| http://soccernews.ru
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