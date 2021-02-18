Агрессивный прессинг, связь с Клоппом, развитие молодежи: почему Марко Розе - идеальный тренер для "Боруссии" Дортмунд?

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Агрессивный прессинг, связь с Клоппом, развитие молодежи: почему Марко Розе - идеальный тренер для "Боруссии" Дортмунд?

Розе доработает сезон с "Боруссией" (М) и только летом переедет в Дортмунд, но о решении объявили уже сейчас. Момент, возможно, не лучший. У Гладбаха через неделю плей-офф Лиги Чемпионов, а Марко Розе еще придется бороться со своим будущим клубом за ТОП-4 Бундеслиги (БД сейчас шестая, БМ – седьмая) и Кубок Германии (дерби Боруссий в четвертьфинале). Сеть взорвалась негодованием, но ничего страшного здесь нет. Искусственно затягивать с объявлением до конца сезона не было смысла. Немецкие журналисты уже давно говорили о трансфере Розе, как о совершенном факте. Сам Марко уклонялся от прямых вопросов, но ни разу даже не попытался возразить слухи о Дортмунде. Его подопечные и так все понимали – в чем шок, имеет подкосить команду?

Руководство Гладбаха требовало от тренера как можно раньше определиться со своим будущим, чтобы иметь время на поиск замены (Джесси Марш, Эрик Тен Хаг и Ади Хюттер – главные претенденты). Нормальная история. Когда у такого прогрессивного тренера в контракте прописана пятимиллионному клаусула, нужно быть готовым, что ею воспользуются в любой момент. К тому же "Боруссия" (М) поступила подобным образом, выкупив Розе у "Зальцбурга". Розе – амбициозный тренер. Если он получает предложение пойти на повышение, он без сантиментов его принимает. Так было с "Зальцбургом": историческую возможность поиграть в группе ЛЧ он променял на "Боруссию" (М) без ЛЧ, потому что это был шаг вперед. Так и теперь: у Гладбаха больше шансов залететь в Лигу Чемпионов, чем у нынешнего Дортмунда. Но Дортмунд – это перспективы, это лучшие финансовые возможности, это работа с суперталантами, это еще один шаг на пути в топ-клуб. Мотивы Марко Розе максимально понятны. Мотивы "Боруссии" Дортмунд тоже понятны, как 5 пальцев. Розе – идеальный вариант для клуба, который до сих пор живет Юрген Клоппом. Речь не только о руководстве – болельщики и пресса берут его за исходную точку, на которую нужно равняться. Результаты, стиль игры, эмоции тренера. Люсьен Фавр стал жертвой этого: результаты были неплохими, но от него требовали чемпионских амбиций Клоппа; прессинг недостаточно активен, розыгрыши недостаточно быстрые, эмоций недостаточно много.

Ученик Клоппа способен вернуть утраченный дух Юргена на "Вестфаленштадион". Розе 6 лет играл у Клоппа в "Майнце", перенимая опыт и стиль. Пройдя школу "Ред Булл", он ставит агрессивный вертикальный футбол со ставкой на прессинг. Атаки нынешней "Боруссии" (М) – самые быстрые в Бундеслиге. Разве не об этом мечтает "черно-желтая" армия? Марко выиграл два из трех матчей у "Баварии" и показал смелую игру в Лиге Чемпионов, дав бой "Реалу" с "Интером" и разбив "Шахтер" 10:0. Еще хорошо проявил себя в работе с молодежью – вывел на новый уровень Тюрама, Эмболо, Нойхауса, Закарию. Существует ненулевая вероятность, что два последних, или по крайней мере один Флориан, поедут за наставником в Дортмунд, чтобы усилить полузащиту BVB, где Витсель сдал, Дилейни и Джан не дают достаточно креатива, Беллингем еще зеленый, а Дауд – это Дауд. Холланд и Санчо также должны прогрессировать под руководством Розе (именно Марко подпускал норвежца в основу "Зальцбурга"), однако могут его не дождаться. Если "Боруссия" не попадет в Лигу Чемпионов, Джейдона придется продать, чтобы покрыть дыры в бюджете. Эрлинг должен остаться, ведь его карьера четко расписана – переход в топ-клуб запланирован на лето 2022 года, когда в контракте с "Боруссией" активируется право выкупа. Но в планы семьи Холланда точно не входил сезон без ЛЧ.

Пролет мимо Лиги Чемпионов станет миникрахом для Дортмунда. И дело не только в том, что потенциальные покупатели Санчо будут торговаться с позиции силы. У клуба не будет денег на усиление команды. Розе может работать с имеющимся подбором исполнителей (большинство футболистов легко впишутся в его схемы) и вряд ли потребует каких-то космических трансферов. Но центр полузащиты, центр обороны и позиция правого защитника требуют немедленного усиления. Марко Розе и его знаменитый штаб во главе с бывшим блогером Рене Маричем едут в Дортмунд отнюдь не на тепличные условия. "Черно-желтые" увязли в проблемах. Симбиоз молодежи и ветеранов в "Боруссии" не работает, Марко Ройс больше похож на жалкого неудачника, чем на капитана. От будущего тренера ждут резких решений, но начинать работу с высылкой Ройса в запас и отбором у любимца трибун повязки – очень рискованно.

С Фавром в "Боруссии" хотя бы заметна была идея, был план на матче, а после его увольнения наступила просто катастрофа. Никаких паттернов для обороны, ни рисунка в атаке, ужасы на стандартах. Впереди все держится на индивидуальном креативе Санчо, Рейны и Геррейро + бомбардирском таланте Холланд. Временный тренер Эдин Терзич явно не тянет, команда регрессирует, а до конца сезона еще три месяца. В таком режиме (одна победа в шести турах) можно легко оказаться вне ТОП-4. Кажется, что нежелание оставить наследство Клоппа в стороне играет в минус клуба. Однако посмотрим на это с другой стороны. "Боруссия" (Д) и "Бавария" в плане возможностей – на разных планетах. Просто хороший тренер, которым был Люсьен Фавр, не способен преодолеть это расстояние. Для чемпионства перед Дортмундом должны идеально стать все звезды, а еще нужен феномен в тренерском кресле. Который не только привьет качественный футбол, но и впишется в атмосферу клуба. Марко Розе подходит под эту роль.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников

Игорь Малиенко soccernews.ru
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3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
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