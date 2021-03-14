Агуэро близок к переходу в "Барселону"

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Агуэро близок к переходу в "Барселону"

Аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, скорее всего, перейдет в "Барселону", сообщает AS.

По сведениям издания, новый президент каталонского клуба Жоан Лапорта согласовал с форвардом двухлетний контракт. Стороны пока не заключили предварительное соглашение, так как Лапорта еще не вступил в должность после победы на выборах. Контракт Агуэро с "Манчестер Сити" истекает летом, поэтому он достанется каталонцам бесплатно.

В нынешнем сезоне 32-летний Агуэро провел за "Манчестер Сити" 13 матчей и забил три гола.

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