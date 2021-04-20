Агуэро близок к переходу в "Барселону"

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Агуэро близок к переходу в "Барселону"

Фото: инстаграм Серхио Агуэро/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро сообщил своим близким, что он перейдет в "Барселону", сообщает Beteve.

По сведениям источника, футболист подпишет с каталонским клубом контракт на два года. Форвард достанется "Барселоне" бесплатно, так как летом у него завершится контракт с "Манчестер Сити" и он станет свободным агентом.

В нынешнем сезоне 33-летний Агуэро провел за "Манчестер Сити" 15 матчей во всех турнирах и забил три гола.

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