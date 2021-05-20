Агуэро близок к переходу в "Барселону"

Фото: инстаграм Агуэро/Автор неизвестен

Как сообщает Mundo Deportivo, Агуэро пройдет медосмотр после финала Лиги чемпионов и подпишет с "Барсой" контракт на два года.

И футболист, и клуб хотят подписать все бумаги до старта Кубка Америки. Презентация Агуэро в качестве новичка "Барселоны" пройдет уже после турнира.

Напомним, ранее стало известно, что Агуэро снизил требования по зарплате ради перехода в "Барсу".

В текущем сезоне АПЛ 32-летний форвард провел 11 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу.

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