Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро больше не сыграет в этом сезоне, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, такое решение принял тренерский штаб "горожан", который хочет дать аргентинскому бомбардиру возможность полноценно восстановиться после травмы в преддверии ЧМ-2018.

Напомним, что 29-летний Агуэро перенёс операцию на колене на текущей неделе.

Также стоит отметить, что "Сити" уже не борется за трофеи, поскольку чемпионская гонка в АПЛ завершена, а из других турниров "горожане" вылетели.

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