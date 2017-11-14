Агуэро был госпитализирован в качестве меры предосторожности

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро не имеет проблем со здоровьем.

Форвард был доставлен в больницу был доставлен в больницу после матча с Нигерией (2:4) в качестве меры предосторожности. Футболист пройдет в клинике обычные процедуры.

Напомним, что аргентинец потерял сознание в перерыве матча находясь в раздевалке.

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