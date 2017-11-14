Агуэро был госпитализирован в качестве меры предосторожности

Теги манчестер ситисерхио агуэроаргентина

Агуэро был госпитализирован в качестве меры предосторожности

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро не имеет проблем со здоровьем.

Форвард был доставлен в больницу был доставлен в больницу после матча с Нигерией (2:4) в качестве меры предосторожности. Футболист пройдет в клинике обычные процедуры.

Напомним, что аргентинец потерял сознание в перерыве матча находясь в раздевалке.

Не пропустите: Агуэро потерял сознание после матча за сборную Аргентины и был госпитализирован. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Топ-15 самых атакующих команд Европы

Топ-15 самых атакующих команд Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 11 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Эвертон 11 11
16 Вест Бромвич Альбион 11 10
17 Борнмут 11 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 11 8
20 Кристал Пэлас 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов