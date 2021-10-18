Агуэро дебютировал за "Барселону"

Фото твиттер "Барселоны"

Нападающий Серхио Агуэро впервые сыграл за "Барселону". Его дебют состоялся в воскресенье вечером.

33-летний футболист вышел на замену на 87-й минуте матча 9-го тура Ла Лиги против "Валенсии" (3:1).

Агуэро перешёл в "Барсу" минувшим летом из "Манчестер Сити" на правах свободного агента, заключив соглашение на два года.

У аргентинца была травма голеностопа, из-за которой он пропустил более двух месяцев.

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