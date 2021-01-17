Агуэро должен снизить запросы если хочет остаться в "Манчестер Сити"

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Агуэро должен снизить запросы если хочет остаться в "Манчестер Сити""Манчестер Сити" может предложить новый контракт форварду Серхио Агуэро, сообщает Daily Star.

Как сообщает источник, клуб готов подписать договор на 1 сезон. Однако, если аргентинец хочет остаться в команде, то должен согласиться на двукратное уменьшение заработной платы. Действующее соглашение истекает в июне 2021 года.

В тоже время, "Сити" не прекращает поиски потенциальной замены для 32-летнего игрока.

В текущем сезоне из-за травмы Агуэро провел только 9 матчей за клуб, на его счету 2 гола.

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