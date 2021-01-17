Агуэро должен снизить запросы если хочет остаться в "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" может предложить новый контракт форварду Серхио Агуэро, сообщает Daily Star.

Как сообщает источник, клуб готов подписать договор на 1 сезон. Однако, если аргентинец хочет остаться в команде, то должен согласиться на двукратное уменьшение заработной платы. Действующее соглашение истекает в июне 2021 года.



В тоже время, "Сити" не прекращает поиски потенциальной замены для 32-летнего игрока.