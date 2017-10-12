Агуэро: "Если бы я не был пристегнут во время аварии, то погиб бы"

Теги манчестер ситисерхио агуэро

Агуэро: "Если бы я не был пристегнут во время аварии, то погиб бы"
Аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро рассказал о попадании в ДТП, в результате которого он сломал ребра.

"Когда я попал в больницу, то сразу спросил у доктора смогу ли я сыграть в ближайших матчах за "Манчестер Сити" и сборную Аргентины. Но оба ответа оказались отрицательными. К счастью, я был пристегнут ремнем безопасности. Если бы было иначе, то я бы погиб", - приводит слова Агуэро The Times.

Напомним, что 29-летний Агуэро уже приступил к тренировкам в общей группе и может сыграть в ближайшем матче.

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