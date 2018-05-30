Агуэро готов вернуться в Испанию

Теги серхио агуэроманчестер ситиатлетико мадрид

Агуэро готов вернуться в ИспаниюФорвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро готов покинуть свой клуб и перебраться в Испанию, информирует AS.

Так, по сведениям издания, 29-летний нападающий "горожан" вышел на контакт с мадридским "Атлетико", за который он выступал в период с 2006-го по 2011-й годы, и сообщил, что заинтересован в своем переезде на "Ванда Метрополитано".

В завершившемся сезоне Агуэро забил 30 мячей и сделал 7 результативных передач в 39 матчах за "Манчестер Сити".

Напомним, Гвардиола отрицает свой интерес к Иско. | soccernews.ru

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