Агуэро готов вернуться в Испанию

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро готов покинуть свой клуб и перебраться в Испанию, информирует AS.

Так, по сведениям издания, 29-летний нападающий "горожан" вышел на контакт с мадридским "Атлетико", за который он выступал в период с 2006-го по 2011-й годы, и сообщил, что заинтересован в своем переезде на "Ванда Метрополитано".

В завершившемся сезоне Агуэро забил 30 мячей и сделал 7 результативных передач в 39 матчах за "Манчестер Сити".

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