Агуэро: "Гвардиола - один из лучших специалистов мира"

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро лестно высказался в адрес главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.

Напомним. что вчера "Манчестер Сити" завоевал свой первый трофей под руководством испанского специалиста. В финале Кубка английской лиги "горожане" разгромили "Арсенал" со счетом 3:0.

"Гвардиола - один из лучших специалистов мира. Он возглавил "Манчестер Сити", чтобы выигрывать титулы и помочь нам играть так, как он хочет. Гвардиола - самый требовательный тренер в моей карьере. Что же касается моего будущего, то я очень доволен тем, что выступаю в АПЛ. Пока у меня действующий контракт с клубом, я останусь здесь", - сказал он.

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