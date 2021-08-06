Агуэро хочет покинуть "Барселону" после ухода Месси

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Агуэро хочет покинуть "Барселону" после ухода МессиФото: инстаграм Агуэро/Автор неизвестен

Аргентинский форвард "Барселоны" Серхио Агуэро намерен покинуть каталонский клуб после ухода из команды Лионеля Месси.

Как сообщает La Porteria, сейчас представители футболиста внимательно пересматривают контракт Агуэро, подписанный несколько недель назад на предмет возможности уйти.

Ранее сообщалось, что Месси крайне близок к переходу в ПСЖ.

Агуэро перешел в "Барселону" этим летом из "Манчестер Сити" на правах свободного агента.

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