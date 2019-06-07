Агуэро: "Хочется выиграть Кубок Америки не для себя, а для Месси"

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Агуэро: "Хочется выиграть Кубок Америки не для себя, а для Месси"

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро признался, что он хочет стать триумфатором Кубка Америки-2019 ради капитана национальной команды Лионеля Месси.

"Мы мечтаем о победе в Кубке Америки, ведь нам давно не удавалось выиграть этот турнир. Хочется сделать это больше даже для Месси, чем для себя. Верю, что в этот раз получится. Неудачи на больших турнирах - это боль для Месси и всех нас", - приводит слова Агуэро Fox Sports.

Стоит отметить, что сборная Аргентины не побеждала в Кубке Америки с 1993 года.

На групповом этапе грядущего континентального первенства "альбиселесте" сыграют со сборными Колумбии, Парагвая и Катара.

Не пропустите: Месси оценил шансы сборной Аргентины выиграть Кубок Америки. | http://soccernews.ru
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