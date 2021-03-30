Агуэро хотел бы сыграть вместе с Месси за ПСЖ

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Агуэро хотел бы сыграть вместе с Месси за ПСЖФото: Твиттер @aguerosergiokun 
Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, который в понедельник объявил о том, что покинет английский клуб в конце сезона,  намерен отказаться от предложения "Барселоны".

Как сообщает Todo Fichajes, аргентинец рассматривает вариант с ПСЖ как продолжение своей карьеры. Ближайшему окружению уже поставлена задача оформить сделку с парижанами.

На такое решение Агуэро подталкивает желание играть в одной команде со своим другом Лионелем Месси. СМИ уже давно отправляют форварда и капитана "Барселоны" в Париж по окончании контракта с каталонским клубом.

В текущем сезоне Агуэро провел 14 матчей и забил 3 гола.

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