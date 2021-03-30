Агуэро хотел бы сыграть вместе с Месси за ПСЖ
Фото: Твиттер @aguerosergiokun
Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, который в понедельник объявил о том, что покинет английский клуб в конце сезона, намерен отказаться от предложения "Барселоны".
Как сообщает Todo Fichajes, аргентинец рассматривает вариант с ПСЖ как продолжение своей карьеры. Ближайшему окружению уже поставлена задача оформить сделку с парижанами.
На такое решение Агуэро подталкивает желание играть в одной команде со своим другом Лионелем Месси. СМИ уже давно отправляют форварда и капитана "Барселоны" в Париж по окончании контракта с каталонским клубом.
В текущем сезоне Агуэро провел 14 матчей и забил 3 гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13