Агуэро и Лангле пропустят начало сезона для "Барселоны"

Фото: инстаграм Агуэро/Автор неизвестен

Два игрока "Барселоны" пропустят начало сезона из-за травм.

Аргентинский нападающий Серхио Агуэро повредил икры. На восстановление форварду понадобится около 3-4 недель.

Французский защитник Клеман Лангле травмировал колено. На восстановление футболисту понадобится около двух недель.

Ранее каталонский клуб покинул Лионель Месси.

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