Агуэро и Стерлинг помогли "Манчестер Сити" разгромить "Аталанту" в ЛЧ

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Агуэро и Стерлинг помогли "Манчестер Сити" разгромить "Аталанту" в ЛЧ

"Манчестер Сити" разгромил "Аталанту" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (5:1).

В составе победителей дублем отметился Серхио Агуэро и хет-триком - Рахим Стерлинг. 

"Манчестер Сити" - "Аталанта" - 5:1 (2:1)

Голы: Малиновский, 28 (с пенальти) - 0:1, Агуэро, 34 - 1:1, Агуэро, 38 (с пенальти) - 2:1, Стерлинг, 58 - 3:1, Стерлинг, 64 - 4:1, Стерлинг, 69 - 5:1.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Фернандинью, Эрнандес (Стоунс, 41), Менди (Жоау Канселу, 71), Махрез, Гюндоган, Фоуден, Де Брейне (Отаменди, 67), Стерлинг, Агуэро.

"Аталанта": Голлини, Толой, Джимсити, Мазиелло (Пашалич, 46), Кастань, де Рон, Фройлер, Малиновский, Гозенс, Гомес (Муриэль, 46), Иличич (Хатебур, 72)

"Сити" с 9 баллами возглавил турнирную таблице группы C, у "Галатасарая" 0 очков и последняя строчка.

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