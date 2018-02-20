Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро избежал дисквалификации за удар фаната "Уигана" по окончанию вчерашнего матча кубка Англии.

Как информирует goal.com, Футбольная ассоциация все еще проводит расследование инцидента с участием 29-летнего нападающего "горожан". Однако, по информации источника, близкого к ситуации, аргентинец избежит наказания за свой проступок.

Напомним, Агуэро грозила длительная дисквалификация. | soccernews.ru