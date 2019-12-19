Агуэро, Кейн и ван Дейк вошли в символическую сборную 10-летия АПЛ

ВВС представил состав сборной последнего десятилетия в английской Премьер-лиге.

Предварительный список был выбран на основании достижений и статистики, а также с учетом мнений экспертов BBC Sport. В него попали только те игроки, которые отыграли не меньше двух полных сезонов в чемпионате Англии. После этого окончательный список был выбран по итогам голосований среди болельщиков.

Вратарь: Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед").

Защитники: Трент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк (оба – "Ливерпуль"), Венсан Компани (экс-"Манчестер Сити"), Патрис Эвра (экс-"Манчестер Юнайтед").

Полузащитники: Стивен Джеррард (эск-"Ливерпуль"), Н'Голо Канте ("Челси", экс-"Лестер"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити").

Нападающие: Эден Азар (экс-"Челси"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Харри Кейн ("Тоттенхэм").

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