Агуэро: "Месси может коснуться мяча три раза и при этом трижды забить"

Теги серхио агуэролионель месси

Агуэро: "Месси может коснуться мяча три раза и при этом трижды забить"Форвард английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро похвалил своего соотечественника из каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.

"Лионель Месси? Он может коснуться мяча три раза и при этом трижды забить. Вот почему он отличается от других. Он является лучшим игроком в мире", - приводит слова 29-летнего аргентинца Le 10 Sport.

В нынешнем сезоне Месси забил 30 мячей и сделал 16 результативных передач в 39 матчах за "Барселону".

Напомним, Агуэро сделал прогноз на исход противостояния между "Реалом" и ПСЖ в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

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