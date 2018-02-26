Агуэро: "Месси может коснуться мяча три раза и при этом трижды забить"

Форвард английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро похвалил своего соотечественника из каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.

" Лионель Месси? Он может коснуться мяча три раза и при этом трижды забить. Вот почему он отличается от других. Он является лучшим игроком в мире ", - приводит слова 29-летнего аргентинца Le 10 Sport.

В нынешнем сезоне Месси забил 30 мячей и сделал 16 результативных передач в 39 матчах за "Барселону".

Напомним, Агуэро сделал прогноз на исход противостояния между "Реалом" и ПСЖ в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов. | soccernews.ru