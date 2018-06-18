Агуэро: "Месси - тоже человек"

Форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро поддержал капитана своей команды Лионеля Месси, не реализовавшего пенальти в стартовой игре Чемпионата Мира против Исландии.

" Лео - тоже человек. Сегодня мы должны поддержать его, потому что знаем, что в любой момент он может изменить ситуацию на поле. Первый матч всегда сложен. Аргентина хочет побеждать в каждом матче. Мы надеемся, что против Хорватии сыграем лучше ", - цитирует 30-летнего нападающего "бело-голубых".

Напомним, Марадона также встал на защиту Месси. | soccernews.ru