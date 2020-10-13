Агуэро: "Месси - ужасный нытик. Мы как старая супружеская пара"

Теги аргентиналионель мессисерхио агуэро

Агуэро: "Месси - ужасный нытик. Мы как старая супружеская пара"

Форвард "Манчестер Сити" и сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал о взаимоотношениях с капитаном национальной команды Лионелем Месси.

Футболисты живут в одной на время выступления в национальной команде.

"Мы как старая супружеская пара. Месси - невыносимый нытик. Я обычно засыпаю с телевизором, а на утро он жалуется на это.

Мы возвращаемся в отель в 19:30 и ужинаем в 21:00. Остается время, но Месси идет в душ и сразу готов идти в низ, а я продолжаю сидеть в трусах в смартфоне. Проходит время, и он начинает: "У нас ужин в девять, осталось полчаса". Я все еще сижу, и он продолжает: "Осталось 10 минут, мы вечно опаздываем. Мы тут уже час!". Он не любит опаздывать", - рассказал Агуэро.

Сегодня, 13 октября, Аргентина сыграет с командой Боливии в рамках отбора на ЧМ-2022.

Не пропустите: Форвард "Сити" Агуэро может продолжить карьеру в Серии А| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ювентус" и ПСЖ интересуются защитником "Реала" Рамосом

"Ювентус" и ПСЖ интересуются защитником "Реала" Рамосом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 23 48
2 Ривер Плейт Ривер Плейт 23 47
3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 23 39
4 Расинг Клуб Расинг Клуб 23 39
5 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 23 39
6 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 23 36
7 Ланус Ланус 23 36
8 Сан Лоренцо Сан Лоренцо 23 36
9 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 23 36
10 Ньюэллз Олд Бойз Ньюэллз Олд Бойз 23 35
11 Арсенал Арсенал 23 34
12 Тальерес де Кордоба Тальерес де Кордоба 23 34
13 Эстудиантес Эстудиантес 23 30
14 Индепендьенте Индепендьенте 23 29
15 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 23 29
16 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 23 27
17 Банфилд Банфилд 23 26
18 К Кордоба Сантьяго К Кордоба Сантьяго 23 26
19 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 23 23
20 Патронато Парана Патронато Парана 23 23
21 Уракан Уракан 23 22
22 Альдосиви Альдосиви 23 22
23 Колон Колон 23 18
24 Годой Крус Годой Крус 23 18
Полная таблица

топ-5 тегов