Агуэро: "Месси - ужасный нытик. Мы как старая супружеская пара"

Форвард "Манчестер Сити" и сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал о взаимоотношениях с капитаном национальной команды Лионелем Месси.

Футболисты живут в одной на время выступления в национальной команде.

"Мы как старая супружеская пара. Месси - невыносимый нытик. Я обычно засыпаю с телевизором, а на утро он жалуется на это.

Мы возвращаемся в отель в 19:30 и ужинаем в 21:00. Остается время, но Месси идет в душ и сразу готов идти в низ, а я продолжаю сидеть в трусах в смартфоне. Проходит время, и он начинает: "У нас ужин в девять, осталось полчаса". Я все еще сижу, и он продолжает: "Осталось 10 минут, мы вечно опаздываем. Мы тут уже час!". Он не любит опаздывать", - рассказал Агуэро.

Сегодня, 13 октября, Аргентина сыграет с командой Боливии в рамках отбора на ЧМ-2022.

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