Агуэро может не сыграть с "Лестером"

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Агуэро может не сыграть с "Лестером"

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро рискует пропустить матч 12-го тура чемпионата Англии с "Лестером", сообщает The Sun.

По сведениям издания, медицинский штаб английского клуба пока не определился, сможет футболист выйти на поле, после того, как потерял сознание в перерыве матча Аргентина – Нигерия (2:4).

Напомним, что 29-летний форвард упал в обморок из-за резкого падения артериального давления.

Матч "Лестер" - "Манчестер Сити" состоится 18 ноября.

Не пропустите: Агуэро потерял сознание из-за резкого снижения артериального давления.  | http://soccernews.ru

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