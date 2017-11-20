Агуэро может перебраться в "Реал"

Форвард английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может стать игроком мадридского "Реала", информирует The Guardian.

По сведениям издания, в подписании 29-летнего нападающего "горожан" заинтересован лично президент королевского клуба Флорентино Перес. За аргентинца "босс сливочных" готов будет выложить 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Агуэро забил 10 мячей и сделал 3 результативные передачи в 12 матчах за "Манчестер Сити".

Напомним, Варан увидел прогресс в игре "Реала". | soccernews.ru