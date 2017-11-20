Агуэро может перебраться в "Реал"

Теги манчестер ситифлорентино перессерхио агуэрореал мадрид

Агуэро может перебраться в "Реал"Форвард английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может стать игроком мадридского "Реала", информирует The Guardian.

По сведениям издания, в подписании 29-летнего нападающего "горожан" заинтересован лично президент королевского клуба Флорентино Перес. За аргентинца "босс сливочных" готов будет выложить 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Агуэро забил 10 мячей и сделал 3 результативные передачи в 12 матчах за "Манчестер Сити".

Напомним, Варан увидел прогресс в игре "Реала". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги 12 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 12 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Уотфорд 12 18
9 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
12 Лестер Сити 12 13
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 11 12
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 12 10
18 Вест Хэм Юнайтед 12 9
19 Суонси Сити 12 8
20 Кристал Пэлас 12 5
Полная таблица

топ-5 тегов