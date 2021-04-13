Агуэро может перейти в "Барселону". Его агент в городе

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Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может продолжить карьеру в Испании, сообщает El Chiringuito.

По информации источника, его агент сейчас находится в Барселоне. В каталонском клубе серьезно рассматривают возможность подписания 34-летнего аргентинца. Контракт с Агуэро может повлиять на решение Лионеля Месси остаться в клубе. Причиной этому является то, что футболисты дружат уже много лет.

Как сообщалось ранее, Агуэро покинет "горожан" по окончании этого сезона из-за истечения срока контракта.

В текущем сезоне нападающий выходил на поле в 9 матчах АПЛ и смог отметиться одним забитым мячом.