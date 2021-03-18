Агуэро может перейти в "Челси"

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Агуэро может перейти в "Челси"Фото: Твиттер @aguerosergiokun 
Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро до сих пор не принял решения о том, где продолжится его карьера.

Одним из вариантом, для 32-летнего футболиста может стать "Челси", сообщает Daily Mail.

По информации источника, "аристократы" хотели купить Агуэро, еще тогда, когда он выступал за "Атлетико", но аргентинец перешел в "Манчестер Сити".

Срок контракта аргентинца с "горожанами" заканчивается этим летом, клуб пока не начинал переговоры о продлении соглашения. 

СМИ уже сообщали о том, что новый президент "Барселоны" Жоан Лапорта уже достиг устной договоренности о переходе форварда в каталонский клуб.

В текущем сезоне Агуэро провел 8 матчей в АПЛ и забил 1 гол.

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