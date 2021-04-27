Агуэро может перейти в "Интер"

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Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро еще не определился с дальнейшей карьерой и может перебраться в итальянскую Серию А, сообщает Calciomercato.

Кроме "Барселоны" и "Ювентуса" в услугах 32-летнего форварда заинтересован миланский "Интер". Боссы "неррадзури" ценят опыт аргентинца в Лиге Чемпионов и постараются заполучить игрока в летнее трансферное окно.

Однако, Агуэро не единственный вариант для лидера чемпионата Италии. Если сделка сорвется, то "Интер" будет пробовать купить у "Ромы" Эдина Джеко или Оливье Жиру из "Челси".

В текущем сезоне Серхио Агуэро выходил на поле в составе "Манчестер Сити" в 15 матчах во всех турнирах, но сыграл только 517 минут. За это время он успел забить 3 мяча.