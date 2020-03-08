Агуэро может покинуть "Манчестер Сити" этим летом
Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, скорее всего, покинет клуб этим летом. Об этом сообщает The Sun.
По данным источника, английский клуб отпустит футболиста, если Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) не удовлетворит апелляцию английского клуба на запрет на участие в еврокубках.
Стоит отметить, что сам футболист не хочет покидать команду. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.
Агуэро играет в составе "Манчестер Сити" с 2011 года. За это время он провел за команду 367 матчей во всех турнирах, забил 254 гола и сделал 72 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18