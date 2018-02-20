Агуэро может получить длительную дисквалификацию за удар фаната "Уигана"

Теги манчестер ситисерхио агуэро

Агуэро может получить длительную дисквалификацию за удар фаната "Уигана"Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может остаться вне футбола за удар фаната "Уигана" после матча 1/8 финала Кубка Англии.

Напомним, что после игры фанаты хозяев выбежали на поле праздновать победу (1:0), когда Агуэро сцепился с одним из болельщиков "Уигана" и ударил его по лицу.

Момент попал на видео. 

 

| http://soccernews.ru 

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