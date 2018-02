Агуэро может получить длительную дисквалификацию за удар фаната "Уигана"

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может остаться вне футбола за удар фаната "Уигана" после матча 1/8 финала Кубка Англии.

Напомним, что после игры фанаты хозяев выбежали на поле праздновать победу (1:0), когда Агуэро сцепился с одним из болельщиков "Уигана" и ударил его по лицу.

Момент попал на видео.

Wonder if Aguero gets looked at pushing the ref after the card & him going after a fan



New levels from city when things don’t go their way pic.twitter.com/vVujgjhHTp