Агуэро может принять участие в матче против "Бернли"

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Агуэро может принять участие в матче против "Бернли"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии форварда Серхио Агуэро.

"Серхио был готов сыграть еще с "Наполи". Конечно же, он готов сыграть с "Бернли" - приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

Напомним, что ранее Агуэро сломал ребро.

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