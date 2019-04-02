Агуэро может пропустить ближайшие матчи "Манчестер Сити"

Участие нападающего Серхио Агуэро в ближайших матчах "Манчестер Сити" находится под вопросом, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, тренерский штаб "горожан" может предоставить аргентинцу дополнительный отдых в преддверии первого четвертьфинального матча Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма", который состоится 9 апреля.

Таким образом, 30-летний форвард может не сыграть с "Кардиффом" (3 апреля) в рамках АПЛ и с "Брайтоном" (6 апреля) в рамках Кубка Англии.

В текущем сезоне Агуэро провёл за "Сити" 38 матчей, забил 29 голов и сделал 8 ассистов.

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