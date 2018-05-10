Агуэро может стать заменой Гризманну в "Атлетико"

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может вернуться в мадридский "Атлетико", информирует Radio Marca.

Так, по сведениям источника, 29-летний нападающий "горожан" рассматривается "матрасниками" как один из потенциальных кандидатов на замену их ведущему бомбардиру Антуану Гризманну, который летом может покинуть клуб.

В нынешнем сезоне Агуэро забил 30 мячей и сделал 7 результативных передач в 39 матчах за "Манчестер Сити".

Напомним, Симеоне подвел итоги сезона для "Атлетико". | soccernews.ru