Агуэро может сыграть против "Сток Сити"

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Агуэро может сыграть против "Сток Сити"

Аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро близок в возвращению в строй, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, футболист уже вовсе занимается в общей группе и имеет шанс сыграть в матче чемпионата Англии против "Сток Сити", который состоится 14 октября.

Напомним, что форвард сломал ребро менее двух недель назад и сроки его восстановления оценивались как полтора месяца.

В этом сезоне 29-летний Агуэро провел за "Манчестер Сити" 8 матчей во всех турнирах и забил 7 голов.

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