Агуэро может уйти из "Манчестер Сити" из-за Месси

"Манчестер Сити" следующим летом будет бороться за нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

У 33-летнего аргентинца истечёт контракт с "сине-гранатовыми", и он покинет клуб в качестве свободного агента, если до июня 2021 года стороны не договорятся о продлении соглашения.

Ради подписания Месси "горожане" готовы расстаться с лучшим бомбардиром в своей истории Серхио Агуэро.

Ранее сообщалось, что на 32-летнего форварда претендует миланский "Интер".

Агуэро выступает за "Сити" с 2011 года, сыграл 370 матчей, забил 254 гола и сделал 73 ассиста.

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